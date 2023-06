“Autismo: uma maneira diferente de ser” – Compreendendo a diversidade do Transtorno do Espectro Autista

A Literare Books International lançou o livro “Autismo: uma maneira diferente de ser”, uma obra transformadora que busca oferecer uma compreensão profunda do universo dos autistas e promover uma vida plena e de qualidade para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entender e abraçar a maneira singular de ser das pessoas com autismo pode ser desafiador, mas é uma jornada que traz transformações significativas. Este livro oferece informações confiáveis e valiosas, compartilhando conhecimentos fundamentais de profissionais de diversas áreas, como educação, tratamento, afeto e diversidade, desafiando estereótipos e promovendo uma abordagem sensível para preservar a qualidade de vida dos autistas.

Embora o diagnóstico do autismo seja mais comum na infância, este livro também reconhece que adultos podem descobrir que são autistas e destaca a importância de uma abordagem inclusiva e acolhedora para garantir que todos possam desfrutar de uma vida plena e significativa.

Com coordenação editorial da renomada neuropsicóloga Andrea Lorena Stravogiannis, “Autismo: uma maneira diferente de ser” aborda uma ampla gama de temas, desde o diagnóstico e metodologias de intervenções, incluindo a vida adulta, até a psicoeducação direcionada aos cuidadores e o apoio emocional às mães e familiares. Por meio de uma abordagem séria e profissional, os autores desta obra acolhem diariamente a diversidade do autismo e compartilham insights valiosos que contribuem para uma sociedade mais inclusiva.

Este livro é recomendado para todas as pessoas que acreditam que ser diferente não é um problema, reconhecendo que todos merecem respeito e atenção. Ele é um recurso valioso para pais, cuidadores, educadores e profissionais de saúde que desejam expandir seu conhecimento e melhorar seu apoio à comunidade autista.

São autores desta obra: Adelita Marques, Adriana Camolezi, Andrea Lorena Stravogiannis, Andreas Stravogiannis, Andreia Silva, Aparecida Bueno, Beatriz Moreira, Ciro Rohde, Daniel Borges Fialho, Daniela Rech, Daniela Yoshida, Danielli Viana Cabral, Deborah Zarth Demenech, Diovana F.O. Thiago, Elias Lopes Vieira, Fabiana Gisele, Fabiane Klann Baptistoti, Julie Skalee Wentz, Jussara Blunck Thiago Botelho, Karina Garcia de Moura, Karla Filó, Lais Daniela Fideles, Larissa Mazarin Armelin, Letícia Gonçalves Goes, Lisiene Costa, Luana Lage Moreno Cana, Marcela Bernardes de Sousa, Maria das Dores e Silva, Maria Oliveira, Naiara Mesquita, Patrícia Alessandra Zanesco, Patrícia Tourinho, Rúbia Azevedo, Tânia Sbervelieri e Vitoria Santos Santana.

SOBRE A COORDENADORA EDITORIAL

Andrea Lorena Stravogiannis – Psicóloga. Doutora e mestre pela Faculdade de Medicina da USP. Neuropsicóloga pelo CEPSICHCFMUSP; neuropsicóloga no Hospital Sírio-Libanês; supervisora e professora no curso de pós-graduação em Neuropsicologia no Hospital Israelita Albert Einstein. Coordenadora dos setores de pesquisa e tratamento do Amor Patológico e Ciúme Excessivo do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso (PRO-AMITI) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (IPq-HCFMUSP). Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade no IPq-HCFMUSP. Especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).