Automobilismo solidário: Turismo Nacional abre temporada com campanha por alimentos em Cascavel

Não haverá ingressos pagos. Entrada será 1 kg de alimento não perecível para beneficiar o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar)

A temporada 2022 da Turismo Nacional vai começar no próximo fim de semana, entre sábado e domingo (30 de abril e 1º de maio), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A abertura do campeonato de uma das mais populares e importantes competições do automobilismo brasileiro acontecerá justamente onde foi realizada a primeira corrida da categoria, em 2017.

A entrada do público acontecerá mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para cada dia de evento, ou seja, 1 kg para sábado e outro para domingo. As entregas serão realizadas na entrada do próprio autódromo. As doações serão revertidas ao Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense) de Cascavel, instituição que alimenta mais de 450 pessoas carentes diariamente.

A classificação etária determina que crianças menores de 5 anos não poderão ingressar no evento. Menores de 5 a 17 anos devem portar documento com foto e estar acompanhados pelo responsável legal.



Programação e transmissão — A etapa de Cascavel é a primeira das seis marcadas para a temporada 2022. O cronograma começa com as atividades de pista já na manhã de sábado. A Turismo Nacional tem suas corridas transmitidas ao vivo pelas mídias oficiais da categoria (YouTube e Facebook).

Sábado, 30 de abril

08h00 às 12h35 – Treinos

13h30 às 14h25 – Classificatórios

15h35 – Corrida 1 (A e B)

16h25 – Corrida 1 (Super)

Domingo, 1º de maio

08h40 – Corrida 2 (A e B)

09h30 – Corrida 2 (Super)

10h45 – Corrida 3 (A e B)

11h30 – Corrida 3 (Super)

13h40 – Corrida 4 (A e B)

14h30 – Corrida 4 (Super)

Calendário 2022

Etapas – Data – Local – Observação

01 – 01/05 – Cascavel (PR)

02 – 12/06 – Goiânia (GO)

03 – 31/07 – Interlagos (SP)

04 – a definir – Tarumã (RS)

05 – 09 ou 16/10 – Londrina (PR)

06 – 20/11 – Brasília (DF) – “Super Final BRB”