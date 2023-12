Autoridades esportivas planejam o Calendário para 2024 no Circuito das Águas Paulista

Na última sexta-feira, 1º de dezembro, Holambra foi palco de uma significativa reunião entre Secretários e Diretores do Esporte. O objetivo desse encontro foi a definição do novo Calendário Esportivo para o ano de 2024 no Circuito das Águas Paulista. O Prefeito de Holambra, Fernando Henrique Capato, recebeu calorosamente os participantes, destacando a importância do esporte para a comunidade.

O Secretário de Esportes e Lazer de Pedreira Valdir Carlos Volpato, que participou da reunião, expressou otimismo em relação às perspectivas para o próximo ano. “Estamos comprometidos em promover eventos esportivos que envolvam toda a comunidade, incentivando a prática esportiva e fortalecendo os laços sociais”, concluiu.

Os participantes saíram da reunião com um plano consolidado, pronto para impulsionar o cenário esportivo regional no próximo ano. O novo calendário promete oferecer uma variedade de eventos que não apenas fortalecerão a prática esportiva, mas também contribuirão para a coesão da comunidade no Circuito das Águas Paulista.