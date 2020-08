Autoridades visitam obras do CAAMI

Na tarde de sexta-feira, 14, o Prefeito José Natalino Paganini, o Deputado José Antônio Barros Munhoz e alguns vereadores da base governista visitaram as obras do novo Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira.

A vereadora Marisol, madrinha do projeto, reafirmou sua alegria com o andamento da obra. “Aqui o objetivo é conscientizar, cuidar, acolher o animal e colocar para a adoção. É a realização de um sonho” declarou.

O prefeito Paganini ressaltou a importância das novas instalações para o município. “É uma estrutura construída para dar suporte as ONS’s e instituições da cidade. Agradeço a união e apoio dos vereadores e do deputado Barros Munhoz na realização desse projeto” disse.

A obra contempla dois prédios, sendo um para abrigo e cuidado dos animais e outro para a administração do local. O prédio administrativo contará com oito salas, três banheiros e duas áreas de confinamento. Já no prédio destinado ao acolhimento dos animais serão construídas trinta salas com áreas de sol e de descanso, sala para atendimento veterinário, sala de banho, depósito, banheiro, gatil e também área comum para os animais.

Os recursos financeiros utilizados na obra são de emenda do deputado José Antônio Barros Munhoz e a empresa responsável é a Lagotela Eireli.