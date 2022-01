Auxílio-Transporte: período para cadastro e recadastro até 20 de fevereiro

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse iniciou no dia 20 de janeiro, o período para cadastro e recadastro do auxílio-transporte. Os interessados terão até 20 de fevereiro para finalizar o processo de pedido do benefício.

O reembolso escolar será de 50% do valor pago e o pagamento será realizado mensalmente todo dia 20. A renovação do pedido deverá ser realizada por semestre.

Valores do reembolso por cidades:

– Amparo/SP R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais);

– Campinas/SP R$ 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais);

– Jaguariúna/SP 115,00 (Cento e Quinze Reais);

– Mogi Guaçu/SP R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais);

– Mogi Mirim/SP R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais);

– Pedreira/SP R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais).

COMO SE CADASTRAR OU RECADASTRAR?

Os estudantes interessados no benefício deverão comparecer na Assistência Social localizado a rua Iashra Hemse de Moraes, 137, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 as 11h30 e das 13h00 16h30, portando os documentos necessários para a finalização do cadastro/recadastro.

QUAIS OS DOCUMENTOS?

Tenha em mãos os seguintes documentos:

– Formulário de inscrição (retirado na prefeitura municipal ou no site aqui);

– CPF do estudante (cópia e original);

– RG do estudante (cópia e original);

– Comprovante de matrícula do semestre vigente (emitido pela instituição de ensino);

– Comprovante de frequência (devidamente assinado pela instituição de ensino);

– Comprovante de endereço atualizado (preferencialmente fatura de água ou IPTU);

– Comprovante de Declaração de renda familiar