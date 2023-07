Avançam as obras de reforma do Cras Norte e do Centro Dia da pessoa idosa

Diversas frentes de trabalho no setor de obras espalham-se pelo município. Além dos serviços de asfaltamento e recape, ampliações e reformas de UBSs (Unidade Básica de Saúde), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Habitação Popular, atuam nas melhorias das instalações do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Norte e do Centro Dia da pessoa idosa, localizados na Zona Norte.

No Cras, que é uma unidade pública de atendimento à população e são oferecidos os serviços de assistência social, o prédio recebeu benfeitorias que contemplam a troca de telhado (telhas de amianto por telhas de zinco tipo sanduíche), tratamento das trincas de alvenaria, remanejamento de janelas e trocas de vitrôs. Os serviços de pintura interna e externa do prédio também estão previstos, além de trabalhos de manutenção em geral.

“Estamos empenhados na entrega das melhorias físicas do prédio, a fim de garantir mais um espaço adequado, um ambiente mais prazeroso para que as pessoas possam ter um atendimento apropriado, da melhor forma possível”, frisou o secretário de Obras, Paulo Roberto Tristão.

CENTRO DIA

Entre as diversas modalidades de atendimento previstas na Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional do Idoso, o Centro Dia caracteriza-se como um espaço destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos, cujas famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou parte dele.

Situado ao lado do Cras Norte, na rua José Finotti, no Jardim Bicentenário, o projeto de reforma prevê a troca de telhado – serviço já iniciado – pinturas interna e externa do prédio, bem como a troca de piso de toda a edificação. O local terá capacidade para receber até 30 idosos que passarão o dia na entidade, só retornando para as suas residências ao final da tarde. Com investimentos de cerca de R$ 365 mil, a GR Engenharia e Serviços realiza os serviços sob a supervisão da Secretaria de Obras e Habitação Popular.