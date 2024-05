Aves precisam de assistência nutricional após tratamento de bico

. Adaptação ao novo formato de bico é lenta

. Consumo de água e ração é reduzido

. Assistência define desempenho produtivo ao longo da vida

O tratamento de bico é muito comum na avicultura, principalmente em aves de postura. O procedimento tem como finalidade reduzir taxas de mortalidade, bem como canibalismo. “Para a produtividade, é algo extremamente positivo, mas que requer atenção no pós-procedimento, já que as aves tendem a reduzir drasticamente o consumo de água e ração, o que pode comprometer a postura”, alerta Verônica Silva, zootecnista da Auster Nutrição Animal.

Em grande parte dos casos, o procedimento é realizado no início da vida das aves – momento decisivo para o desenvolvimento dos sistemas imune e digestivo. Devido à adaptação ao novo formato de bico, que passa por corte e cauterização da ponta superior e inferior, eventualmente as aves consomem menos alimentos – essa reação ao tratamento pode ocasionar má formação do sistema imunológico e digestivo.

“Isso vai prejudicar a ave no futuro. Sem a devida assistência para que ela retorne ao consumo habitual, a deficiência nutricional pode gerar prejuízos em termos de resposta vacinal e redução da absorção de nutrientes, além de torná-la mais suscetível ao aparecimento de doenças”, ressalta Verônica. Para que as aves enfrentem bem esse momento, a solução é reforçar a alimentação para que elas tenham acesso a níveis ideais de nutrientes, vitaminas e energia.

Verônica Silva explica “que o fornecimento de aditivos para suporte imunológico das aves pode proporcionar consistência no desenvolvimento e reduzir o risco da ocorrência de enfermidades durante o período de estresse. Mesmo assim, é preciso estimular o consumo sempre que possível”.

O bem-estar é um dos fatores que mais influenciam a produtividade. O estresse da fase de adaptação ao bico aliada à possível desnutrição pode enfraquecer a defesa natural do organismo, reduzindo o crescimento e impactando negativamente a postura – o que pode comprometer o resultado a longo prazo, já que as aves que não se fortalecem no início da vida podem apresentar fragilidade imunológica no futuro, além de perder a eficiência na captação de nutrientes.

A Auster Nutrição Animal está atenta às necessidades dos avicultores e desenvolve soluções de acordo com as exigências do mercado. “Um exemplo é a Linha Númia Postura, indicada para diferentes períodos da vida das poedeiras, inclusive para reforçar a alimentação após o tratamento de bico. São soluções nutricionais eficientes que dão importante suporte às aves e ao avicultor nesse período de adaptação”, finaliza Verônica Silva.