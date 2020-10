Aves silvestres são apreendidas pela Polícia Ambiental no Jardim Suécia

A partir de denúncias, a Polícia Militar Ambiental apreendeu neste sábado, 10, 11 aves da fauna nativa brasileira que estavam sendo mantidas em cativeiro de maneira irregular no Jardim Suécia. Os pássaros eram da espécie “Canário da terra”, “Coleirinho” e “Trinca ferro”.

O infrator recebeu uma AIA (Auto de Infração Ambiental) no valor de R$ 5.500 por violação do artigo 25 da Resolução SMA 48/14, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. As aves foram soltas em seu hábitat natural.