AZULÃO RECEBE NESTE SÁBADO JOGOS DO FESTIVAL SUB 12 DA LMB

No próximo sábado, dia 18 de maio, a equipe Sub 12 de Jaguariúna jogará no Azulão pela 3ª rodada da Liga Metropolitana de Basquete (LMB).

Segue abaixo a tabela com horários dos jogos:

8h- Jaguariúna X Itapira

8h- Jaguariúna X Itatiba

9h30- Time Jundiaí X Itapira

10h10- Jundiaiense X Itatiba

11h- Jundiaiense X Time Jundiaí

Foto: Divulgação