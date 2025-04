BAILE DA TERCEIRA IDADE ACONTECE NESTA QUINTA NO PARQUE SERRA DOURADA

Prepare o sapato de dança e o sorriso no rosto: nesta quinta-feira, dia 24 de abril, a alegria vai tomar conta do Parque Serra Dourada com mais uma edição do Baile da Terceira Idade. Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Cultura e de Assistência e Desenvolvimento Social, o evento será realizado das 15h às 18h no Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini.

Com entrada gratuita, a iniciativa é dedicada ao público da terceira idade, oferecendo uma tarde especial de lazer, convivência e bem-estar. A programação inclui música ao vivo, pista de dança e um ambiente acolhedor, ideal para reencontros e novas amizades.

O baile integra as ações da Prefeitura voltadas à valorização dos idosos, incentivando o convívio social e contribuindo para uma rotina mais ativa e saudável, além de reforçar os laços com a comunidade.

Serviço

Local: Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini – Parque Serra Dourada

Data: 24 de abril (quinta-feira)

Horário: das 15h às 18h

Entrada: Gratuita