Baile de Aniversário do Clube São Pedro em Engenheiro Coelho é um Sucesso

Por Regina Vicenzotti

Fotos: Milica Fotografia

Noite de 26 de Agosto Marca os 46 Anos do Clube com Festa Memorável

No último sábado, dia 26 de agosto, o Clube São Pedro comemorou seus 46 anos de história com um baile de aniversário inesquecível. O salão social do clube foi o palco dessa celebração, que contou com os serviços de buffet impecáveis ​​da renomada JR e a música envolvente da banda Brega & Chique.

A festa teve início com uma atmosfera de alegria e expectativa, à medida que os convidados começaram a chegar. Amigos, familiares e membros da sociedade local se reuniram para comemorar essa data especial, e o resultado foi um salão lotado de pessoas sorridentes e ansiosas por diversão.

O serviço de buffet JR não deixou a desejar. A equipe de atendimento estava atenta a cada detalhe, garantindo que todos se sentissem bem cuidados.

A atração musical da noite, a banda Brega & Chique, fez com que todos se levantassem e dançassem a noite toda. Com um repertório eclético a banda conseguiu cativar o público e manter a pista de dança cheia.

A descontração tomou conta do ambiente à medida que a noite avançava. Foi uma festa que realmente uniu a comunidade de Engenheiro Coelho em torno do amor pelo Clube São Pedro.

Para reviver os melhores momentos deste baile de aniversário incrível, convidamos todos os leitores a conferir a galeria de fotos em nosso site. Foi uma noite mágica de celebrações, e as imagens do renomado fotógrafo ¨Milica Fotografia¨ capturaram a energia, alegria e camaradagem que marcaram o evento. Não perca a oportunidade de ver as fotos e se sentir parte dessa festa emocionante.

