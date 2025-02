BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE DE JAGUARIÚNA SERÁ NO PRÓXIMO DIA 27

A folia está garantida para a melhor idade em Jaguariúna. No próximo dia 27 de fevereiro, das 15h às 18h, o Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini, localizado no Parque Serra Dourada, será palco do animado Baile de Carnaval da Terceira Idade.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Cultura, o evento promete muita diversão ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas, além de proporcionar um espaço de convivência e alegria para os idosos da cidade.

Com entrada gratuita, o baile é uma excelente oportunidade para resgatar a magia do Carnaval e celebrar a vida com muita dança e descontração.

Segundo a organização, os foliões poderão caprichar nas fantasias, garantindo um colorido especial ao salão.

Serviço:

Baile de Carnaval da Terceira Idade

Data: 27/02

Horário: das 15h às 18h

Local: Espaço Multimodal Salão Sylvio Venturini, no Parque Serra Dourada