Baile do Havaí para o Grupo da Terceira Idade!

Música e muita diversão marcaram uma noite incrível para o Grupo da Terceira Idade. O Baile do Havaí ocorreu no sábado, dia 06 de abril, com início às sete da noite no salão Paroquial, que recebeu uma decoração típica havaiana cuidadosamente preparada pela equipe da Assistência Social e pelo Fundo Social. Houve um painel de entrada para fotografias, uma linda mesa com frutas típicas e bartenders preparando diversos coquetéis de frutas não alcoólicos. Para complementar, foi servida uma deliciosa comida de boteco nas mesas.

A animação ficou por conta da equipe do amigo Tchê e seus free dances, que colocaram todo mundo para dançar e se divertir ao som da música ao vivo do Cantor Ricardo.

O Secretário da Assistência Social, Sr. Allan Bandeira, afirmou que organizar eventos para a terceira idade é sempre muito gratificante, pois a presença do grupo é garantida em todos os eventos. Este Baile do Havaí é mais um evento que deve ser mantido no calendário de festas do Grupo da Terceira Idade!

A Primeira Dama, Dra. Ana Paula Sousa, e o Prefeito, Dr. Zeedivaldo, não puderam estar presentes no evento devido ao nascimento da pequena Ana Clara, filha do casal. Em um vídeo enviado pela Primeira Dama com a filhinha no colo, ela justificou a ausência do casal, agradeceu à equipe que organizou o evento com carinho e a todos os presentes, e explicou a ausência do prefeito, que estava em um compromisso em São Paulo. Ela garantiu que estarão presentes no próximo evento com a terceira idade e pediu que todos aproveitem bem este evento, pois tudo foi feito com muito amor e carinho para vocês, meus queridos!

O Baile do Havaí para a Terceira Idade é uma realização da Prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Assistência Social, do Fundo Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Aproveitamos para destacar que os eventos promovidos pela Assistência Social, com o apoio do CRAS, contam com verbas exclusivas de convênios, visando o fortalecimento dos vínculos e o bem-estar de nossa comunidade.