BALANÇO FINANCEIRO DE 2024 É ANALISADO E APROVADO PELO CONSELHO FISCAL DO IPREM POSSE

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE reuniu-se com a presidente Alessandra Vascon, junto com a equipe gestora e o responsável pela área contábil do Instituto, sr. Carlos Eduardo Pirajá, para uma apresentação e análise detalhada do balanço geral contabilizado no ano de 2024 com relação aos resultados financeiros, orçamentários e patrimoniais do último exercício.

O patrimônio financeiro do Instituto apurado ao final de 2024 registrou um superávit orçamentário (receitas menos despesas) na ordem de R$ 10.390.319,63 (dez milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) no último exercício, elevando o saldo da carteira financeira do IPREM para um total de R$ 112.568.672,35 milhões em 31 de dezembro de 2024.

O relatório apresentado pela consultoria contábil concluiu que: “O IPREM de Santo Antônio de Posse obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados, de forma a garantir os pagamentos dos benefícios aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro”.

Participaram da reunião os membros do Conselho Fiscal: Vera Lúcia Rubinstein Campos, representante dos servidores públicos municipais aposentados, Elizeu Mororo da Silva, representante do Poder Executivo, e Bruno Henrique Felisbino, representante do Legislativo.