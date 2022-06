Ball e Minalba levam água em lata para Circuito Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da

América Latina, apresenta na edição de 2022 o conceito de

sustentabilidade, oferecendo água em latas de alumínio. A água

oficial da corrida é fornecida para os corredores pela Minalba Brasil,

líder em água mineral natural no Brasil com a marca Minalba, em

parceria com a Ball Corporation, maior fabricante de embalagens

sustentáveis de alumínio do mundo. O produto estará presente na etapa

deste domingo, 5, no Shopping Galleria em Campinas, e todas as outras 87

espalhadas pelo país ao longo do ano, alinhado com a estratégia de

sustentabilidade do Santander de reduzir o impacto ambiental das

atividades promovidas não só pelo Banco, mas também por seus

parceiros.

A água em lata une a necessidade do consumo de água mineral com a

prática da sustentabilidade, já que a embalagem é 100% e

infinitamente reciclável e, se descartada corretamente, volta às

prateleiras como uma nova lata em até 60 dias. No Brasil, a lata de

alumínio tem uma taxa de reciclagem de 98,7%, uma das maiores do mundo.

O objetivo é usar o momento das provas para chamar atenção dos

corredores em prol de um consumo mais consciente e com menos lixo, e

para como atitudes mais responsáveis podem contribuir com um planeta

saudável para todos.

Um dos circuitos de corrida de rua mais tradicionais do universo running

retorna a cerca de 40 cidades em 20 estados brasileiros após quase dois

anos de pausa devido às restrições impostas pela pandemia de

Covid-19. Todas as etapas do Santander Track&Field Run Series seguem

rigorosamente os cuidados e protocolos sanitários recomendados pelas

autoridades competentes. Os corredores que já haviam se inscrito

previamente têm vaga garantida nas corridas anunciadas para este ano.

Novas inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo TFSports,

plataforma que integra todos os eventos e experiências de bem-estar da

Track&Field.