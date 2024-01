Banco do Povo fecha 2023 com resultado positivo e supera meta de liberação de créditos

Em um ano desafiador devido a mudança de gestão estadual, alta da inadimplência em diversos municípios e fechamento de agências, o Banco do Povo Paulista de Itapira encerrou 2023 com resultados positivos de atendimento e cumprimento de 139% da meta anual estabelecida para liberação de créditos.

O Banco do Povo Paulista é um Programa de Microcrédito Produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com as prefeituras que oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo com o objetivo de promover desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

“Esse ano de 2023 foi muito desafiador para o Banco do Povo no que tange a questão de mudança de gestão e alta inadimplência. Inúmeras agências ficaram fechadas, sem atendimento e sem novas solicitações de crédito. Nós conseguimos manter a eficiência de estar com uma carteira saudável, continuar liberando crédito e superar os números de anos anteriores”, avaliou Érica Domingues Palmieri Agente de Crédito e Gestora Banco do Povo Paulista e Diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Ao longo de todo o ano, a agência itapirense do Banco do Povo fez 97 liberações de créditos que totalizaram R$ 1.672.854,00, sendo 54% para a área de comércio e 46% para serviços. A meta era de R$ 1.200.000,00. “Esse montante mostra que o cenário de empreendedorismo continua sendo uma opção para o enfrentamento de crise e reestruturação financeira do país. Grande parte desse valor foi investida aqui mesmo na cidade, o que também ajuda a impulsionar a economia local”, destacou Érica.

Por meio do Banco do Povo, os empreendedores podem recorrer a linhas de financiamento sem burocracia e com taxas reduzidas, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, mediante cumprimento de alguns requisitos. O atendimento da agência de Itapira é de segunda a sexta-feira na Praça Bernardino de Campos, Box 6, Centro. O telefone para contato é o (19) 3813.1007.