Banco do Povo passa a atender na sede da Secretaria de Habitação na Avenida dos Trabalhadores

Visando oferecer um atendimento mais acessível e eficiente para os clientes, o Banco do Povo Paulista (BPP) de Mogi Guaçu mudou de endereço. A partir desta terça-feira, 1º de agosto, a unidade passou a atender na sede da Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 1.461, no Centro, na antiga Estação Ferroviária.

Com a mudança de endereço o Banco do Povo também oferece um novo número de telefone, sendo o (19) 3841.2300 para fornecer informações sobre empréstimos, financiamentos e demais serviços da unidade. Já o horário de atendimento continua sendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com as Prefeituras e está presente em 487 cidades e conta com 511 unidades. O Banco do Povo oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo, tendo como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

O agente de Crédito da Unidade de Mogi Guaçu, Márcio Pinto Ribeiro, explicou que por meio do Banco do Povo é possível recorrer a linhas de financiamento sem burocracia e com taxas reduzidas, a partir de 0,35% ao mês com valores que variam entre R$ 200 e R$ 21 mil, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas como MEI, ME e LTDA.

“Agora também temos duas novas linhas oferecidas pelo Banco do Povo, sendo a Linha Afro para pessoas negras e pardas e a Linha Mulher. Essas novas linhas permitem um prazo maior de carência, assim como de um maior prazo para pagamento”, comentou.

Serviço

Banco do Povo Paulista – Mogi Guaçu

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 1.461, no Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 9h às 16h

Telefone: (19) 3841.2300

E-mail: mogiguacu@bancodopovo.sp.gov.br

Site: www.bancodopovo.sp.gov