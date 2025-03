Banda Nico de Fáveri, do Retreta, se apresenta no Coreto neste domingo

Evento é aberto ao público e acontece no domingo (23), a partir das 19h, em Artur Nogueira

A Banda Nico de Faveri convida a população para prestigiar mais uma edição do “Retreta no Coreto”. O evento é aberto ao público e acontece a partir das 19h, deste domingo (23).

A Banda é formada por alunos e professores do Projeto Retreta, iniciativa que há anos contribui para a formação musical de jovens e adultos na cidade.

Sob a regência do professor Matheus Nicolas e com direção artística do maestro Ricardo Michelino, a apresentação contará com um repertório tradicional de bandas musicais.

Segundo Michelino, o evento tem como objetivo manter viva a tradição musical no Coreto. “Queremos que esse evento se torne uma celebração mensal da música, trazendo sempre um repertório especial para o público. O Coreto é um local histórico da cidade e, com essas apresentações, buscamos resgatar a importância dessa tradição.”

UM LEGADO MUSICAL

A Banda Musical Nico de Faveri integra a Corporação Musical 24 de Junho, uma instituição que celebra, em 2025, 101 anos de atividades ininterruptas.

Fundada em 2017, a Banda tem como objetivo complementar a formação dos alunos do Projeto Retreta, perpetuando a tradição das bandas musicais com repertórios clássicos e populares.

O maestro Ricardo Michelino, que está à frente da instituição, ressalta que a iniciativa homenageia o Sr. Antonio de Faveri Neto, músico dedicado que integrou a Corporação por mais de 50 anos.

“A paixão pela música e o talento inspiraram a criação da banda, que hoje é composta por alunos e professores do Projeto Retreta, transmitindo o legado musical para as novas gerações”, conclui Michelino.

O Coreto, onde será realizada a apresentação, também leva e homenageia o nome do Sr. Nico de Faveri.

Serviço

“Retreta no Coreto” com a Banda Nico de Faveri

Data: 23/03 – domingo

Horário: 19h

Local: Praça do Coreto