Banda Seu Desejo ultrapassa 20 milhões de views com ‘Adeus Aquele Amor’ e celebra sucesso no forró romântico

Banda Seu Desejo ultrapassa 20 milhões de views com ‘Adeus Aquele Amor’ e celebra sucesso no forró romântico

Música do DVD ‘Nosso Tempo é Agora’ conquista o público com sua mensagem de superação e já se tornou um dos maiores sucessos do grupo

A Banda Seu Desejo segue quebrando barreiras e consolidando seu espaço no cenário musical. O videoclipe de “Adeus Aquele Amor”, um dos destaques do DVD Nosso Tempo é Agora, acaba de ultrapassar a impressionante marca de 20 milhões de visualizações, reafirmando o poder da música e a conexão do grupo com seus fãs.

A canção fala sobre desilusão e superação, retratando a história de alguém que sofreu por não ser valorizado em um relacionamento, mas decidiu seguir em frente. Quando a outra pessoa percebe o erro e tenta voltar, já é tarde demais. Com uma melodia envolvente e uma letra que toca o coração, “Adeus Aquele Amor” tem emocionado o público e conquistado cada vez mais ouvintes nas plataformas digitais.

Com mais de 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a Seu Desejo segue expandindo seu sucesso e promete muitas novidades para 2025. O grupo se prepara para ampliar ainda mais sua trajetória com o projeto Desejando, que teve sua estreia no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, e já tem paradas confirmadas no Rio de Janeiro (15 de março), João Pessoa/PB (5 de abril) e Fortaleza/CE (maio). Novos estados e datas serão anunciados em breve.

Além do sucesso digital, a banda também conquistou no final do ano passado, o prêmio TikTok na categoria “Hit do Ano” pelo fenômeno ‘Beijos, Blues e Poesia’, que viralizou e acumula impressionantes 30 bilhões de visualizações no TikTok e Instagram. A caminhada da banda Seu Desejo segue repleta de conquistas, mostrando que o forró romântico tem cada vez mais espaço e reconhecimento no Brasil.

Os fãs podem esperar muito mais da banda nos próximos meses, com lançamentos inéditos, novos shows e surpresas que prometem consolidar ainda mais a trajetória do grupo. O sucesso de “Adeus Aquele Amor” é apenas mais um capítulo nessa história que está apenas começando