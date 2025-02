Bandas Phoenix e Rotta do Som agitam Cultura Rock desta quinta

Evento acontece a partir das 20h, na Réplica da Estação em Artur Nogueira; entrada é gratuita

O tradicional Cultura Rock volta a agitar a Réplica da Estação nesta quinta-feira (13), em Artur Nogueira. As bandas Phoenix e Rotta do Som irão agitar o público a partir das 20h. A entrada é gratuita.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado à Associação dos Idosos Desamparados (AIDAN).

BANDA PHOENIX

A Banda Phoenix é formada por músicos que compartilham o interesse em tocar Rock’n’Roll.

O grupo conta com integrantes experientes do cenário musical da região e se apresenta no Cultura Rock.

A formação inclui Leonardo Nemésio na bateria, Ezequiel Braga na guitarra e vocais, Marcos Baratha nos vocais e guitarra, Renato Carlini no baixo, Luis Fonseca nos vocais e violão e Thiago Alexandrini no teclado.

BANDA ROTTA DO SOM

Com 20 anos de trajetória no mercado musical, a Banda Rotta do Som tem como proposta resgatar clássicos do Pop e do Rock nacional e internacional, dos anos 70, 80 e 90, além de sucessos atuais, sempre com versões próprias.

A banda se apresenta em bares, pubs e eventos corporativos nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Já participou de eventos como a Virada Cultural Paulista e a Corrida do Rock, além de abrir shows de artistas como Biquini Cavadão, Humberto Gessinger, Nasi, Nando Reis e Roupa Nova.

Em 2020, lançou o EP Rotta do Som – Medo no Spotify e em outras plataformas digitais, com músicas autorais que foram tocadas em rádios da região, como Nova Onda FM e Fraternidade FM.

Atualmente, a banda é formada por Bruno Rotta (voz e guitarra), Jaime Baziotti (baixo), Fabiano Araújo (voz e teclado), Josué Varola (saxofone) e Ítalo (bateria). O repertório inclui clássicos do Rock internacional, como Elvis Presley, Beatles, Queen, The Police, Rush, Supertramp e Deep Purple, além de sucessos do Rock nacional dos anos 80, com bandas como RPM, Paralamas do Sucesso, Ira!, Titãs e Rita Lee.