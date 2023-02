Bandas, Trio Elétrico e Bloco da Vaca: confira programação do Carnartur 2023

Serão 5 dias de festa, com participação confirmada do Bloco Filhos da Vaca, trio elétrico, tradicional Bloco da Vaca, shows musicais e muita diversão

Abram alas para o Carnartur 2023 “Mais que uma festa, uma tradição” passar. A folia de rua tem início nesta sexta-feira (17) e se estende até a terça-feira (21), na Avenida Fernando Arens, no Centro.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, divulgou a programação completa para os cinco dias de evento, com presença confirmada do Bloco Filhos da Vaca, trio elétrico, tradicional Bloco da Vaca, shows musicais e muita diversão.

Enquanto a rainha Cissa Martins e as princesas Letícia Neris e Mariana Branco encantarão o público com suas belezas e samba no pé, o rei momo Allan Richard conquistará multidões pela simpatia e molejo.

Fotos e informações do evento são divulgadas no Hotsite Oficial do Carnartur <http://arturnogueira.sp.gov.br/site/carnaval-2023/>.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Filhos da Vaca – 20h às 22h

Banda Ápice – 22h às 01h

Fechamento do portão – 01h

Desligamento do som – 01h15

Evacuação – 01h45

Sábado, 18 de fevereiro

Trio Elétrico – 20h30 às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 02h

Fechamento do portão – 02h

Desligamento do som – 02h15

Evacuação – 02h45

Domingo, 19 de fevereiro

Vaca – 18h às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 01h

Fechamento do portão – 01h

Desligamento do som – 01h15

Evacuação – 01h45

Segunda-feira, 20 de fevereiro

Trio Elétrico – 20h30 às 22h30

Banda Ápice – 22h30 às 02h00

Fechamento do portão – 02h

Desligamento do som – 02h15

Evacuação – 02h45

Terça-feira, 21 de fevereiro

Vaca – 18 às 22h

Banda Ápice – 22h30 às 00h

Fechamento do portão – 00h

Desligamento do som – 00h15

Evacuação – 00h45

COOLER E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para a segurança de todos, a festividade será fechada e terá apoio da Guarda Civil Municipal. Os agentes farão revista nos coolers enquanto a segurança contratada fará uma revista rigorosa nos participantes do evento carnavalesco.

Segundo a organização, não será permitido o porte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidro por quaisquer pessoas – seja consumo próprio ou comercialização. Capacetes e materiais e/ou objetos cortantes não serão permitidos, incluindo guarda-chuva e/ou sombrinha com ponta.

A Prefeitura destaca que a entrada de cooler está autorizada no evento. No entanto, ele deverá estar desmontado e passar por vistoria na portaria. O cooler poderá ser montado na entrada, na presença dos agentes de segurança.

Ao término do evento – cada dia possui horário diferente (veja programação) -, o som será desligado e o público dispersado. Haverá reforço policial, a fim de evitar tumultos e episódios de violência.

Já a Secretaria de Saúde, instalará uma tenda para atendimentos médicos no local, com disposição de enfermeiros e socorristas. Equipes da Defesa Civil e da Fiscalização de Posturas também prestarão apoio ao Carnartur.

CONFIRA OS PORTÕES DE ENTRADA

Com segurança reforçada, o Carnartur 2023 “Mais que uma festa, uma tradição” contará com 4 (quatro) entradas. Veja:

-PORTÃO 1: (entrada PELA Av. Fernando Arens, na altura DA FARMÁCIA MUNICIPAL)

-PORTÃO 2: (ENTRADA PRÓXIMA À Igreja Matriz)

-PORTÃO 3: (RUA SETE DE SETEMBRO, próxima à Loja Cem)

-PORTÃO 4: (RUA SETE DE SETEMBRO, PRÓXIMO DA LOTÉRICA)