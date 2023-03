Barão recebe 2ª edição do Dia M para celebrar Mês da Mulher e levar orientações para os moradores

A quadra coberta do bairro Barão Ataliba Nogueira abriga na manhã deste sábado, 25, a 2ª edição do Dia M, um evento organizado em parceria com diversas secretarias e serviços parceiros para celebrar o mês da mulher e também levar diferentes tipos de informações para os moradores da região. A primeira edição da ação foi realizada em março do ano passado na Praça CEU, no bairro Istor Luppi.

Neste ano, a etapa acontece das 9h00 às 12h00 na quadra situada na Rua Santo Breda, em Barão, com programação para toda a família que contempla apresentação de teatro sobre dengue, palestra informativa da Defesa Civil, apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal, Dança Circular e aulão de dança.

“A ideia é oferecer atividades para as crianças e consequentemente atrair os adultos para que eles tenham acesso a informações importantes. A união entre as secretarias também é muito positiva porque oferece espaço para que cada uma apresente um pouco de seu trabalho e isso faz com que a dinâmica de informações e orientações seja muito mais aproveitada por todos”, disse a secretária de Promoção Social Regina Ramil.

No local também haverá montagem de stands com informações relativas às secretarias de Promoção Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Defesa Social, do Procon e do SAAE. Grupos de serviços, organizações sociais e comerciantes também estarão presentes com desenvolvimento de atividades específicas, dentre eles a Associação “Ela é Dela”, AIPA, Senac, Ascorsi, Uniesi, Lions Clube e Droga Raia, Óticas Carol.