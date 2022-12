Bares e restaurantes projetam crescimento de 20% com o verão

Setor têm expectativas altas para a estão que começa nesta quarta-feira

Campinas, 20 de dezembro de 2022 – O verão chega oficialmente ao Brasil no dia 21 de dezembro e, com ele, a expectativa de receita dos bares e restaurantes cresce. As altas temperaturas contribuem para os clientes consumirem por mais tempo nos estabelecimentos. Nesta estação, os empreendimentos do setor esperam aumento de até 20% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Para o presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, 2022 foi ótimo para o setor como um todo. “Os consumidores voltaram a frequentar os estabelecimentos. Neste ano, tivemos um enorme desafio, que foi a inflação. Os proprietários não conseguiram repassar o aumento de preço dos insumos para o consumidor final, mas o faturamento voltou”, destaca.

O presidente da Abrasel Regional Campinas Matheus Mason salienta que o setor enfrentou o desafio de sobreviver. “Tivemos um salto positivo, incentivado pela cerveja que subiu menos que a inflação. Além disso, as festas de confraternizações de final de ano e a Copa do Mundo trouxeram um movimento ótimo, ainda que o Brasil não tenha chegado até o fim da disputa. O consumidor estava ávido”, completa.

Segundo dados da Abrasel nacional, 18% das empresas opera com prejuízo, enquanto 37% está em equilíbrio. Entretanto, o setor deve fechar o último trimestre de 2022 com volumes recordes: em relação a 2019, a expectativa é que o faturamento crescerá 8% em termos reais.