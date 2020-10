Barragem Pedreira promove curso gratuito de capacitação em reaproveitamento de madeira

Podem participar trabalhadores e seus familiares, lindeiros e comunidade local, o objetivo é oferecer nova fonte de geração de renda

O Empreendimento Barragem Pedreira, de responsabilidade do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e que tem como executor o Consórcio BP – OAS – Cetenco, promove na próxima semana curso gratuito de Capacitação em Reaproveitamento de Madeira, por meio de técnica denominada Marchetaria. A ação é fruto de parceria com o Sindicato Rural de Amparo, por intermédio do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), entidade que proporciona qualificação profissional e ações de promoção social, para disseminação de conhecimento para pessoas que vivem e trabalham no meio rural e/ou outras localidades.

A capacitação será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, segunda à quinta-feira, no CCIS (Centro de Comunicação e Interação Social) da Barragem Pedreira, localizado em ponto estratégico no Centro do município, na Rua Siqueira Campos, 131 A. O local foi escolhido para facilitar o acesso dos participantes, trabalhadores e seus familiares, moradores do entorno da obra e comunidade local.

A atividade será feita de forma presencial e seguindo as condicionantes de prevenção à disseminação da COVID-19, obedecendo aos protocolos sanitários do Governo do Estado de São Paulo. A carga horária será de 32 horas, sendo distribuída em quatro dias da semana, durante oito horas, entre 8h e 17h.

As aulas terão conteúdo teórico, com fornecimento de apostilas, e a parte prática. O número de participantes é limitado a dez alunos e todos devem usar máscaras e fazer uso de álcool em gel, que será fornecido pelo SENAR, para higiene das mãos com frequência. Ao final do curso, os participantes poderão levar para casa as peças produzidas e receberão certificados de conclusão.

GERAÇÃO DE RENDA – A Capacitação em Reaproveitamento de Madeira, além de colaborar com o meio, visa promover a inclusão social e possibilitar geração de renda extra aos trabalhadores da obra da Barragem Pedreira e seus familiares, assim como a comunidade local que manifestar interesse.

É válido destacar que este tipo de ação atende às condicionantes socioambientais do Plano Básico Ambiental – PBA, do Empreendimento Barragem Pedreira. Também é importante salientar que a proposta foi desenvolvida a partir de uma reunião entre a equipe de Comunicação e do Meio Físico Ambiental do Consórcio BP, na qual foi priorizado o fortalecimento de vínculos e promoção de parcerias, assim como as parcerias com o Sistema “S”, mencionadas no PBA.

A intenção é despertar o lado de empreendedor dos participantes, visando o aumento ou geração de renda extrafamiliar. Igualmente, conforme preconiza o PCIS, Subprograma de Apoio aos Não Proprietários e Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra – PMDMO, o Curso em Marchetaria poderá ainda incrementar a qualificação dos trabalhadores e seus familiares e também membros da comunidade local para a busca de nova oportunidade no mercado de trabalho, proporcionando conhecimentos dinâmicos e atualizados.

A divulgação das vagas está sendo feita pela equipe de comunicação, durante trabalho de campo, além de contatos telefônicos e aplicativo de mensagens, com lindeiros. Mais informações podem ser obtidas no CCIS via telefone (19) 3893-1042 ou por email: atendimento.pedreira@consorciobarragens.com.br.