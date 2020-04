Barreira sanitária para motoristas no bairro Cruzeiro do Sul em Jaguariuna

Em mais uma ação realizada pela Polícia Municipal de Jaguariúna para conter o avanço do coronavírus, a equipe realizou na quarta-feira, dia 15, uma barreira sanitária no bairro Cruzeiro do Sul. Posicionada na rodovia João Beira, a equipe parou os motoristas que passavam pelo local para aferir a temperatura deles e também dos outros passageiros do veículo.

O trabalho foi realizado por volta das 9h. Ao todo 50 veículos foram parados e nenhuma das 60 pessoas que estavam neles apresentaram febre.

A Prefeitura de Jaguariúna tem realizado barreiras sanitárias diariamente em diferentes horários e locais. O objetivo é fazer uma triagem e em caso de suspeita de contaminação por coronavírus orientar a pessoa a procurar ajuda médica.