BARRETOS 22 DE AGOSTO, DIA DA SOLIDARIEDADE

A iniciativa de Os Independentes em viabilizar a apresentação do evangelista Deive Leonardo gerou um projeto solidário que vai envolver toda a Cidade em uma causa social.

TOUR A RESPOSTA

A disruptura na programação musical, onde o “show” será a palavra de Deus, é transformadora. O ingresso gratuito e a doação de um litro de leite em benefício do Hospital de Amor e todas entidades assistenciais do municipio garantem o status de evento beneficente. O movimento tem o apoio da prefeita Paula Lemos, Secretários e fornecedores da Prefeitura.

FAZER O BEM, FAZ BEM PARA ALMA

Os Independentes incrementaram ainda mais o projeto.

Um grupo de empresários irão buscar o apoio solidário de empresas barretenses e companhias privadas conhecidas nacionalmente. A meta é angariar o máximo de gêneros alimentícios para as entidades.

CAVALEIROS SOLIDÁRIOS

A equipe é formada por: Giovani Barroti; Hugo Resende; Renato Reis; Adilson Matos; Faissal Atwi; Caca de Barretos, em parceria com o Presidente de Os Independentes Jerominho Muzeti e Hussein Gemha, diretor financeiro da entidade. Este time está determinado realizar uma das maiores ações sociais ja vista em nossa cidade.

SEGUNDOU NO BARRETÃO

As segundas feiras da Festas do Peão jamais serão a mesma depois desta iniciativa. Já estão cadastradas 40 mil pessoas. A estimativa otimista é que teremos mais de 50 mil pessoas no dia 22 de agosto. Obrigado Deive Leonardo e sua equipe, Juninho da VShows e todos que estão colaborando com este projeto.

Abraços cavalares

Marcelo Murta