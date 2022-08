BASE DO CORPO DE BOMBEIROS DA PM SERÁ INAUGURADA NESTA QUINTA EM JAGUARIÚNA

Jaguariúna ganha oficialmente, nesta quinta-feira, dia 18 de agosto,

às 17h, a base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de

São Paulo. A nova base da corporação está localizada na sede da

Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Municipal, na Rua Maranhão, nº

1.809, no bairro Capotuna, e foi viabilizada por meio de uma parceria

entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de representantes

do Corpo de Bombeiros, do Governo do Estado e da Prefeitura.

A nova unidade contará com 15 bombeiros militares, uma viatura de

resgate, um caminhão autobomba e equipamentos de proteção

respiratória e de salvamento, necessários ao combate a incêndios e

outras ocorrências.

Pela parceria, a Prefeitura de Jaguariúna é a responsável por

oferecer o espaço físico para abrigar a corporação, enquanto o

Estado garante os equipamentos.

SERVIÇO

Inauguração da Base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em

Jaguariúna

Data: 18/08/2022

Horário: 17h

Local: Rua Maranhão, nº 1.809, bairro Capotuna

Foto: Ivair Oliveira