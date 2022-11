Basquete conquista ouro e bronze em competições da Associação Desportiva Regional

No sábado, 26 de novembro, a equipe masculina sub-13 de basquetebol de Mogi Guaçu sagrou-se campeã no torneio organizado pela ADR (Associação Desportiva Regional). Na final, os guaçuanos venceram por 27 a 24 o time do Mogiano. Ainda no sábado e pela mesma competição, a equipe sub-17 conquistou a medalha de bronze ao derrotar por 50 a 45 a Ararense. Os dois elencos guaçuanos pertencem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e são treinadas pelo técnico Rafael Cipolli.

Ele explicou que a Associação Desportiva Regional é uma entidade que conta com a adesão de 17 cidades: Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Conchal, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Santo Antonio da Posse, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Águas de Lindoia, Socorro, Jacutinga e Monte Alegre. “O objetivo é aproveitar o trabalho de iniciação dos municípios realizando disputas no formato de festivais, sobretudo, nas modalidades de futsal, futebol, basquete e vôlei”, disse.

LBM

Outra importante vitória da modalidade para Mogi Guaçu aconteceu na noite de segunda-feira, 28 de novembro, com a equipe masculina sub-16. O elenco derrotou o time de Valinhos por 57 a 53 e, assim, garantiu vaga na final da Série Prata da LMB (Liga Metropolitana de Basquete). A decisão deste campeonato será na quarta-feira, 7 de dezembro, e o adversário dos guaçuanos sairá do confronto entre Indaiatuba e Itupeva. A LMB promove ainda as competições das categorias masculinas sub-11, 12, 13, 14, 16, 18, 21 e adulta, além das categorias femininas sub-13, 15, 17 e adulta.

O time sub-16 de basquete masculino também pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). “Na primeira fase o torneio foi disputado em turno único entre as equipes em seus grupos, sendo que as duas melhores de cada grupo se classificaram para a disputa da série ouro, enquanto as classificadas entre terceiro e quarto lugares para a série prata e as demais em quinto e sexto lugares para a série bronze”, explicou o técnico do time.

A Liga Metropolitana de Basquete criada em 2007 tem como objetivo fomentar a prática do basquetebol na região Metropolitana de Campinas. “Além de promover uma grande adesão de atletas praticantes da modalidade, também proporciona o esporte para todos”, disse Rafael Cipolli.