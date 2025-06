Bazar Solidário vai movimentar Feira Livre em Artur Nogueira neste domingo Ação do Fábrica Jovem arrecada fundos e doações para entidades locais com peças a R$ 10

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Agricultura, apoia mais uma importante ação solidária que acontece neste domingo (8), a partir das 7h, na Feira Livre: o Bazar Solidário “Compre uma peça e ajude uma entidade do município”. A iniciativa é promovida pelo grupo Fábrica Jovem e tem como objetivo arrecadar fundos e donativos para instituições do município.

De acordo com a organização, estarão disponíveis para a população roupas e calçados — tanto infantil quanto adulto, masculino e feminino — além de brinquedos. As peças poderão ser adquiridas pelo valor fixo de R$ 10 cada, sem limite de quantidade. As compras poderão ser pagas exclusivamente via PIX, sendo que o pagamento com cartão será aceito apenas em casos de compras acima de R$ 50.

ENTIDADES SERÃO BENEFICIADAS

A ação solidária beneficiará diretamente quatro importantes frentes. Todo o valor arrecadado será destinado à Casa do Caminho. Já as peças que não forem vendidas — roupas, calçados e brinquedos — serão encaminhadas para o Vó Nair e para o Lar Renascer, fortalecendo ainda mais o trabalho dessas entidades assistenciais. Além disso, agasalhos e cobertores arrecadados também reforçarão a Campanha do Agasalho realizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, ampliando o alcance da solidariedade.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Zezé Hunglaub, faz um convite especial aos moradores de Artur Nogueira. “Essa é uma oportunidade de ajudar quem mais precisa e, ao mesmo tempo, adquirir peças em ótimo estado por um valor acessível. Contamos com a solidariedade da nossa população para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Participem!”.

A estrutura do bazar será montada na Feira Livre, cercada por grades para garantir a organização e segurança do espaço. Não será cobrada entrada, e a participação da população é essencial para o sucesso da ação.