Bebê de 11 meses morre em decorrência da Covid-19 em Paulínia

Prefeitura divulgou o óbito neste domingo junto com o de uma mulher de 86 anos; município totaliza 326 habitantes mortos pelo coronavírus

A Prefeitura de Paulínia divulgou neste domingo (13) mais duas mortes em decorrência da Covid-19 de moradores da cidade: uma bebê de 11 meses de idade e uma mulher de 86 anos. O município registra 326 óbitos desde o início da pandemia.

O governo municipal não deu detalhes das mortes nem informou se o óbito da idosa ocorreu no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”. Relatou apenas que a:

325ª morte

Trata-se de uma mulher de 86 anos, com comorbidades. Morreu no último dia 1º de fevereiro.

326ª morte

Refere-se a bebê de 11 meses, com comorbidades. Morreu no dia 8 passado em instituição da rede privada. A Prefeitura não informou a cidade do hospital.

Até a última quinta-feira (10), data da atualização mais recente dos dados divulgados pela Prefeitura sobre o avanço da doença em Paulínia, o hospital municipal tinha 28 pacientes internados em razão da Covid-19 – 16 ocupando vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12, leitos clínicos.

A Prefeitura de Paulínia tem vagas disponíveis para o agendamento de vacinas de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses contra a Covid-19 para crianças a partir dos 6 anos, adolescentes e adultos. O horário deve ser marcado por meio do site http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/ ou do telefone 156.