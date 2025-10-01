Bebidas adulteradas com metanol: 10 dicas de como identificar e proteger seu estabelecimento

Os casos de intoxicação e mortes ligadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol voltou a impactar o país. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde confirmou recentemente nove casos de intoxicação, enquanto operações de fiscalização apreenderam mais de 100 garrafas sem procedência em bares da capital. Estimativas apontam que até 36% do mercado de destilados no Brasil pode conter falsificações, colocando consumidores em risco e ameaçando a reputação de bares, restaurantes, cafeterias e outros negócios de alimentação.

Para Rafael Fraga, Chef e Supervisor de Gastronomia da Prática, líder brasileira em equipamentos para o mercado de foodservice, a segurança deve ser prioridade máxima. “O gestor precisa entender que segurança alimentar não é detalhe, é pilar do negócio. Uma garrafa adulterada pode comprometer a saúde do cliente e destruir anos de reputação em um dia. Mesmo uma bebida aparentemente sofisticada pode estar adulterada se vier de canais informais e a prevenção é simples: verificar, treinar e ser transparente. Isso protege o consumidor e fortalece a marca”.

No cenário atual, adotar rigor na escolha de fornecedores, manter a rastreabilidade e comunicar suspeitas às autoridades são medidas indispensáveis. Rafael Fraga sugere 10 dicas para identificar bebidas adulteradas e proteger seu negócio.

1. Desconfie de preços muito baixos: produtos até 60% mais baratos que o mercado devem acender o alerta.

2. Compre de fornecedores confiáveis: opte por distribuidores e atacadistas reconhecidos.

3. Exija nota fiscal: garante rastreabilidade e comprova legalidade da compra.

4. Cheque embalagem e rótulo: erros de ortografia, lacres violados ou informações ausentes indicam risco.

5. Verifique o selo fiscal (IPI): obrigatório em destilados, deve estar intacto no gargalo da garrafa.

6. Analise o líquido: cor, odor e transparência devem ser uniformes; odores químicos ou partículas são suspeitos.

7. Confira o registro no MAPA: o número deve constar no rótulo e pode ser consultado online.

8. Treine sua equipe: garçons e bartenders devem checar lacres e nunca servir doses de recipientes sem rótulo.

9. Armazene corretamente: bebidas refrigeradas em temperatura adequada e vinhos protegidos da luz excessiva.

10. Seja transparente com o cliente: sirva sempre da garrafa original, à vista, reforçando credibilidade.

Sobre a Prática

A Prática é uma empresa brasileira líder na fabricação de equipamentos para food service. Com atuação global, combina tecnologia, design, eficiência energética e sustentabilidade, oferecendo soluções inovadoras para cozinhas profissionais, supermercados, indústrias e redes de alimentação em mais de 50 países.