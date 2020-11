BELLINI COMEMORA VITÓRIA EM ITAPIRA

O ex-prefeito Toninho Bellini foi confirmado neste domingo, 15, como novo prefeito de Itapira, com base nos dados oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) .

A vantagem foi “tranquila” sobre o candidato apoiado pelo deputado estadual Barros Munhoz, o médico Newton Santana (PSDB). Concorreram também outros dois candidatos, o tenente-coronel Silvio Marques (DEM) e Luiz Henrique Ferrarini (MDB).

Toninho foi prefeito de Itapira em duas ocasiões, de 2004 a 2008 e de 2009 a 2012. Sua eleição parecia ser um rompimento definitivo da cidade com o grupo liderado por Barros Munhoz. A cidade avançou em alguns aspectos, mas sucumbiu em algumas áreas.

Sem candidato natural, a saída de Bellini deixou campo aberto para a retomada do poder do grupo munhozista. Nas eleições de 2016, Bellini tentou nova eleição, mas perdeu na reeleição do candidato José Natalino Paganini.

Bellini tem como vice o ex-vereador e ex-secretário Mario da Fonseca, advogado e considerado peça fundamental na vitória de Bellini nestas eleições.

Bellini já comemora nas ruas. Está em carreta ao lado de apoiadores.

RESULTADO APURAÇÃO

Toninho Bellini – PSD (54,34%)

Dr. Newton – PSDB (40,23%)

Tenente Coronel Silvio Marques – DEM (4,43%)

Ferrarini – MDB (1%)

Vereadores eleitos

Beth Manoel (PSL) – 2.859

Maisa Fernandes (PSD) – 1.758

Leandro Sartori (PSOL) – 1.518

Carlinhos Sartori (PSDB) – 1.239

Luan Rostirolla (PSDB) – 1.122

André Siqueira (PSL) – 977

César da Farmácia (PSD) – 809

Briza (PP) – 802

Fábio Galvão (PSD) – 772

Mino Nicolai (PSL) – 740