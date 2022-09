Beneficiados pelo “Bolsa Trabalho” são convocados para retirar cartões

A Prefeitura de Pedreira recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, uma nova listagem dos beneficiados pelo Programa “Bolsa Trabalho” no Município, sendo: Adinaura Rosa dos Santos Souza; Adriana Vieira Durante; Adriano Faustino Cabral; Ana Júlia Batista da Silva; Ana Júlia Leme Vasechi; Ana Paula Bombarde; Andréia de Castro Vieira; Ângela da Silva Cunha; Bruno Grazia Moroni; Caio Fernando Guarizzo Costa; Camila Natália dos Santos; Carla Daiana Aparecida de Moraes; Carlos Alexandre Victorio; Catarina Jorge Duarte; Clarice Aparecida Garbo Ferreira; Daiane Aparecida Marques; Daiane dos Santos Demétrio; Daniel Almeida Peixoto; Daniel Carlos de Lara; Daniel Ferreira de Freitas; Daniela Mazarini; Edna Aparecida da Silva Cuque; Eduarda Costa da Silva; Erica Maria Ferreira da Silva; Ezequiel Miranda da Silva Silveira; Fabiane Soares de Jesus; Graziela de Souza; Izabela Saragiotto Malavazi; Jaison de Sousa Chaves; Jessica Aline Ferreira de Moraes; Jessica Cristina Aparecida Colombo; Jessica Yasmin Rodrigues; João Luis Lazari; João Victor de Paula Gomes da Rocha; Joice Regina Marangon Cerezer; Jonas Henrique Grilo; José Odir Graciola; Júlia Rondini Custódio; Juliana Cristina Orlando; Karina de Campos Ferreira; Laiz da Silva Oliveira; Letícia Adriana de Aquino; Lidiane Aparecida Ferreira de Carvalho; Loraine Vanessa Domingues; Lucia da Silva Araújo; Luciana Sertorio; Luciano Silva de Araújo; Luzia Leoncio de Oliveira Alves; Luzinete Barbosa dos Santos Gomes; Lyvia Maria Princesa; Magda Aparecida de Souza; Maicon Douglas Vanini Ferreira; Mara Rosana Ferreira; Marcos Menezes Theodoro; Marcos Vinícius de Campos Jacintho; Maria Cecília de Freitas Ribeiro Lanzi; Maria Goncalvina Davanco Thiago; Maria Silmara Silva de Moraes; Maria Tereza Raymundo Lázaro; Maria Vanuza de Moraes; Marina das Graças Rodrigues; Marlene de Souza Carvalho; Michele Guerreiro; Natiara Eugênio Cornélio; Neuza Solange Seola de Lima; Patrícia Carolina Luiz de Souza; Patrícia de Cássia Bueno; Paulo Henrique Marangon; Rafaela Sarchi do Espírito Santo; Raquel das Neves Silva; Rithellen Lopes Machado; Ronei Hugo Silva de Souza; Rosa Augusto Pereira Bueno; Rosa Maria Rondini; Rosilda Vaz da Silveira; Sabrina da Silva Forner; Suzamar Zamperlini; Thayná Cristina Silva; Valéria Aparecida Eugênio de Lima; Vanessa Tatiane Borgonovi; Verônica Lúcia Cruz dos Santos e Vitor Afonso Mendonça.

Os convocados devem procurar seu “Cartão Bolsa Trabalho” na Escola João Emílio Begalli, localizada na Rua João Lúcio de Moraes, nº 270, Jardim Triunfo, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

