Guarda Municipal recupera veículo roubado em área de mata em Jaguariúna
Carro foi localizado após denúncia durante patrulhamento e encaminhado à delegacia para investigação
A Guarda Municipal de Jaguariúna recuperou, na tarde de quinta-feira, dia 30, um veículo roubado que estava abandonado em uma área de mata na Avenida Airton Senna, no bairro Floresta.
De acordo com informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada após uma denúncia sobre um automóvel em situação suspeita. No local, os agentes encontraram um Chevrolet Onix branco, que constava como produto de roubo.
A vítima já havia registrado boletim de ocorrência e se encontrava na Delegacia de Polícia no momento da localização do veículo. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local.
Após a liberação, o carro foi removido com o auxílio de guincho e encaminhado à delegacia para os trâmites legais.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12