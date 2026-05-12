Programa Viva Melhor intensifica preparação de atletas da terceira idade para competições em Jaguariúna

Agenda da semana inclui amistosos, encontros esportivos, jogos e apresentações de dança

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, divulgou a programação semanal do Programa Viva Melhor, que segue com uma intensa agenda de preparação para a 16ª Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI) e para o 28º Jogos da Melhor Idade (JOMI).

Ao longo da semana, os atletas da terceira idade participam de amistosos, encontros esportivos, partidas de voleibol adaptado e apresentações de dança, reforçando o treinamento e a integração entre os participantes.

A programação começou nesta terça-feira (12), com jogos de voleibol adaptado feminino nas categorias 60+ e 70+, na cidade de Amparo. Já nesta quarta-feira (13), será a vez das equipes masculinas 60+ e 70+ entrarem em quadra no Ginásio do Azulão.

No sábado (16), a agenda continua com o Encontro Esportivo entre Jaguariúna e Tuiuti, no Centro Dia do Idoso, além da 1ª Rodada de Voleibol da ADR Terceira Idade, também no Azulão. Encerrando a programação da semana, atletas do município participam do Festival de Dança de Salão e Coreografia, em São Paulo.

Segundo a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, o Programa Viva Melhor busca incentivar a prática esportiva, promover integração social e fortalecer a saúde e a qualidade de vida da população idosa do município.

Foto: divulgação

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