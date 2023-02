Biblioteca Municipal de Holambra disponibiliza 200 novos títulos

O acervo da Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes, em Holambra, passou a contar esse mês com 200 novos títulos já disponíveis aos leitores interessados. Doados pela comunidade, são opções nos segmentos infantojuvenil, autoajuda, desenvolvimento pessoal, além de clássicos da literatura.

De acordo com a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, entre as obras recém-chegadas estão “Cara de um, focinho do outro”, que trata da relação entre o animal de estimação e seu dono; “Caçadores de Nazistas”, inspiração para a série Hunters; “Assassinato no Expresso Oriente”, de Agatha Christie; “Peter Pan”; e o clássico da literatura mundial “A Letra Escarlate”.

“Fazemos um convite para que a população venha conhecer os novos títulos disponíveis”, disse a diretora. “São livros voltados para diversos tipos de público, alguns deles lançados recentemente”.

Com um acervo de mais de 18 mil títulos, a Biblioteca Municipal fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h. “Cada usuário pode ficar com até duas obras emprestadas por 14 dias. Ele pode realizar a renovação, pelo mesmo período, pessoalmente, por telefone ou redes sociais”, explicou a bibliotecária Gabriela de Carvalho Cafruni.

Informações e consultas de títulos podem ser realizadas por meio do telefone (19) 3802-4423, pelo e-mail biblioteca.holambra@gmail.com, pelo Instagram ou Facebook, em @biblioteca.holambra.