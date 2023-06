Biblioteca Municipal de Holambra passa a contar com 200 novos títulos

Duzentos novos títulos passaram a fazer parte do acervo da Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes, em Holambra. Doados pela comunidade, são opções em diversos segmentos como romance, infantojuvenil, autoajuda, saúde, viagem, ciência, além de clássicos da literatura.

De acordo com a bibliotecária Gabriela de Carvalho Cafruni, entre as obras recém-chegadas estão “Marie Curie e a Radioatividade”, “Galileu e o Universo” e “Newton e a Gravitação” – todos parte da coleção “Caminhos da Ciência”, em que cada livro destaca um cientista em especial, revelando a base cientifica e social das obras deles, como as descobertas foram feitas e de que forma elas exercem influência na vida moderna.

Estão disponíveis também “As deliciosas férias de Beatriz: Viagens pelo Sul do Brasil”, escrito pela chefe de cozinha Carla Pernambuco para o público infantojuvenil e que conta com ilustrações, receitas, histórias e cultura; e “É assim que acaba”, de Collen Hoover, livro vencedor do Goodreads Choice Awards 2016 na Categoria de Melhor Romance.

“Recebemos também a obra ‘O tempo não apagou’, inspirada em eventos ocorridos durante a Revolução de 1932, na cidade paulista de Queluz. O livro foi escrito por Alexandre Naves, que é sobrinho de uma moradora de Holambra e fez uma dedicatória especial para a Biblioteca”, ressaltou Gabriela. “São muitas opções bem interessantes que, estou certa, irão atrair diversos tipos de público”, completou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Temos algumas opções que foram lançadas recentemente. Vale a pena visitar o espaço e conferir”.

Com um acervo de mais de 18 mil títulos, a Biblioteca Municipal fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h. Cada usuário pode emprestar até duas obras por 14 dias. É possível realizar a renovação, pelo mesmo período, pessoalmente, por telefone ou redes sociais.

Informações e consultas de títulos podem ser realizadas por meio do telefone (19) 3802-4423, pelo e-mail biblioteca.holambra@gmail.com, ou pelo Instagram ou Facebook, em @biblioteca.holambra.