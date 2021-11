Biblioteca Municipal volta a receber sessões gratuitas de cinema

A Biblioteca Municipal de Holambra volta a receber nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, sessões gratuitas de cinema por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som – instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa havia sido interrompida, em formato presencial, em função da pandemia da Covid-19, em março do ano passado.

O primeiro longa exibido nesta retomada será Cinema Paradise, um filme franco-italiano que retrata as lembranças de Toto, um cineasta que retorna à sua cidade natal ao descobrir que seu velho amigo de infância, um projecionista, faleceu.

“Este é um programa que nos orgulha muito e que tem o objetivo de difundir a cultura. Estamos extrememente felizes de retomarmos as exibições aqui na Biblioteca”, falou Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura. “Todos estão convidados a compartilhar emoções conosco novamente”.

No dia 18 será vez do longa A invenção de Hugo Cabret. A sessão começará às 18h30. Dublada e com censura livre, a produção narra a história de Hugo, um garoto de 12 anos que perde o pai, um relojoeiro que trabalha em um museu. Antes de falecer, o homem mostra ao menino a sua última descoberta: um androide. Após fazer amizade com uma jovem, Hugo descobre que ela tem uma chave que cabe no fecho existente no robô. Juntos, eles embarcam em uma grande aventura.

Serão disponibilizados 30 assentos por sessão e a entrada é por ordem de chegada.