Blindado do Exército Brasileiro é batizado com o nome de Itapira

Na tarde desta quinta-feira, 4, o Prefeito Toninho Bellini e o Secretário de Defesa Social Coronel Almeida participaram, em Pirassununga (SP), da cerimônia de batismo de Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal Guarani no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Anhanguera. Um dos veículos recebeu o nome de Itapira. O ato contou com a presença do Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva; do Comandante da 2ª Divisão de Exército, General de Divisão Edson Diehl Ripoli; e do General de Brigada Agnaldo Oliveira Santos, Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve. Os blindados foram produzidos no Brasil e são equipados com o sistema de armas REMAX, que possui avançada tecnologia e grande capacidade de detecção e engajamento de alvos. O batismo com o nome dos municípios é uma forma de homenagear as cidades que acolheram e apoiam o Exército. “Para nós é uma grande honra receber essa homenagem. Desde o início do ano nos aproximamos do Exército e em mais de uma oportunidade contamos com a presença deles em nossa cidade para ações de solidariedade e de combate à pandemia. Continuamos com planejamento de outras ações que impactarão positivamente a nossa cidade e nossa população”, disse o Prefeito Toninho Bellini. Ao final da tarde, ocorreu na Alameda Castelo Branco, a despedida dos Oficiais do Regimento ao Comandante Militar do Sudeste e sua comitiva, sequenciada pela Guarda de Lanceiros.