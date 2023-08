BOLA ROLANDO NO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY

Da Redação

Fotos Divulgação Prefeitura Municipal

O município de Santo Antônio de Posse está em festa com o início do 2º Campeonato Municipal de Futebol Society. Com 19 equipes na competição, a cidade respira futebol e emoção a cada partida disputada no Campo Society do bairro São Judas Tadeu.

*Resultados da Primeira Semana:*

A primeira semana do campeonato já trouxe grandes jogos e momentos emocionantes para os amantes do esporte. Vamos conferir os resultados das partidas que movimentaram os grupos A, B e C:

*TERÇA-FEIRA, 15/08:*

– *Grupo A:* Fut Segunda 2 x 0 Furacão

– *Grupo C:* Rincão 2 x 0 Alagoas F.C.

Na terça-feira de abertura, o Grupo A viu o Fut Segunda se destacar com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre o Furacão. Enquanto isso, no Grupo C, o Rincão também começou com o pé direito, derrotando o Alagoas F.C. por 2 a 0.

*QUARTA-FEIRA, 16/08:*

– *Grupo A:* Tamo Unido 2 x 1 Borussia

– *Grupo A:* Independente 1 x 1 Explosão

– *Grupo B:* Saidera F.C. 0 x 2 Meninos da Vila

Na quarta-feira, o Grupo A continuou a emocionar o público com o Tamo Unido superando o Borussia por 2 a 1, enquanto Independente e Explosão terminaram empatados em 1 a 1. Já no Grupo B, Meninos da Vila conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Saidera F.C.

*QUINTA-FEIRA, 17/08:*

– *Grupo B:* Juventude 1 x 1 Monte Santo

– *Grupo B:* Atlético Possense 4 x 2 Audax

– *Grupo C:* Sem Conexão 4 x 3 São José

Na quinta-feira, a ação continuou no Grupo B, com Juventude e Monte Santo empatando em 1 a 1. Enquanto isso, o Atlético Possense fez bonito, marcando 4 gols contra o Audax, que fez 2. No Grupo C, o Sem Conexão venceu o São José em uma partida emocionante por 4 a 3.

Os jogos estão sendo realizados sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 19h, proporcionando muita diversão e adrenalina para os torcedores locais.

Este campeonato é apenas uma das muitas competições esportivas que fazem parte do extenso cronograma esportivo de 2023 em Santo Antônio de Posse. A cidade já sediou várias competições esportivas ao longo do ano, promovendo o esporte e a união entre a comunidade.

Com mais jogos emocionantes pela frente, os fãs de futebol de Santo Antônio de Posse têm muita ação pela frente no 2º Campeonato Municipal de Futebol Society. Fiquem ligados para mais atualizações e cobertura completa desta empolgante competição esportiva.