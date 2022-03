BOLETIM DE COVID-19 DESTA SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO

período, são 32.895 casos no total. 32.605, guaçuanos. Nenhum caso suspeito aguarda confirmação. Sete pacientes encontram-se internados – Um deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A Prefeitura reforça a necessidade do uso de máscara em ambientes fechados, álcool em gel e do distanciamento social.

Para todos aqueles que perderam alguém nesse tempo de pandemia, nossas sinceras condolências! Juntos passaremos por tudo isso.