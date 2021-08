Bombeiros são agraciados com medalhas em solenidade na Câmara de Mogi Guaçu

Na noite desta segunda-feira, dia 9 de agosto, a Câmara Municipal promoveu sessão solene para a entrega de medalha Bombeiro do ano, iniciativa do vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia.

O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito major Marcos Luiz Tuckumantel acompanharam a solenidade ao lado de vereadores, secretários municipais e bombeiros.

“Somos gratos ao trabalho realizado pela Polícia Militar e pelos Bombeiros. Tanto é que meu vice é policial militar aposentado. Fiz questão de estar presente nesta solenidade e contem comigo”, disse em tribuna.

Os homenageados foram o capitão PM Vinícius Zampolo, comandante do Subgrupamento dos Bombeiros de Mogi Guaçu, major PM Kleber Moura de Oliveira e o 1º sargento PM Gustavo Indalécio pelos serviços prestados à comunidade guaçuana.

“É um belo reconhecimento dessa Câmara a esses profissionais que salvam vidas. Tenho um enorme carinho por essa corporação”, comentou o vice-prefeito.

Entre as autoridades presentes, estavam o tenente coronel PM Malco Basílio, comandante do 26°Batalhão de Polícia Militar Mogi Guaçu, e o tenente coronel Eglis Roberto Chiachirini, comandante do 7 ° grupamento de bombeiros Campinas.