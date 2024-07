Bordando o futuro: projeto A Arte de Bordar pelo Brasil empodera e conecta mulheres de Mogi Guaçu

Da Redação

Primeira edição do projeto ‘A Arte de Bordar pelo Brasil’ reúne até 100 mulheres em exposição que une tradição, técnica e oportunidades de renda

No próximo sábado, a partir das 14h, no Centro Cultural Municipal José Fantinato, em Mogi Guaçu, cerca de 100 mulheres vão expor seus trabalhos realizados durante o projeto A Arte de Bordar pelo Brasil – edição 01. Idealizado pela artista renomada Fernanda Nadal, esta é a primeira vez que o projeto desembarca no município. Foram 200 inscrições para conquistar uma das 100 vagas.

As integrantes receberam um kit de bordado, composto por tecido, agulha, fio e pedrarias, para iniciar a criação das suas primeiras peças após a qualificação. “Nosso desejo, após apresentar as técnicas de bordados em pedrarias, é que no final do encontro as participantes saiam capacitadas para desenvolver seus bordados e que isso possa gerar uma fonte de renda para elas”, conta Fernanda.

A artista, que ministra cursos no Brasil e no exterior, afirma que tem aumentado a procura por profissionais da área, pois a indústria da moda tem valorizado o bordado e o incorporado em coleções de roupas. “No grupo que fez parte do curso, várias mulheres já estão se organizando para apresentar seus trabalhos nas feiras de artesanatos que ocorrem na cidade e isso é muito importante”, diz.

Outro ponto importante que o projeto trará, é a criação de uma plataforma online de conexão entre as mulheres beneficiadas pela formação, junto a pessoas e instituições que demandam pelo trabalho com o bordado em pedrarias. “A ideia da plataforma é ser uma ponte entre as bordadeiras e quem precisa dessa mão de obra, tanto a indústria quanto pessoas físicas que queiram bordar alguma peça e ter algo exclusivo e personalizado”, destaca Fernanda.

Dias de muita inspiração

Ednara Rosemary Borges da Silva conta que se interessou para aprender mais e, por conta de alguns problemas de saúde, vê essa iniciativa como uma forma de ampliar seus trabalhos. “Como eu já faço ponto cruz, quis aprimorar meu trabalho. O que eu aprendi nestes dias me deu novas ideias para criar outras coisas e criar peças únicas”, diz.

A professora aposentada Ana Maria da Silva conta que sua mãe, de 96 anos, sempre bordou, mas que ela nunca aprendeu. “Me surpreendi com a qualidade do curso, que foi além do que eu esperava. Agora pretendo treinar bastante e, quem sabe, isso pode virar uma nova profissão”, diz.

Registro Audiovisual

O projeto prevê também a criação de um documentário, em média-metragem, que abordará a história do bordado no Brasil, apresentando sua técnica e sua poética sob a ótica da tradição e de suas relações com o que se entende por feminino. Para isso, serão registrados imagens e relatos das mulheres beneficiadas pelos cursos, bem como da própria artista Fernanda Nadal. O documentário será finalizado com três recursos de acessibilidade diferentes: audiodescrição, legendagem descritiva e janela em Libras.

O projeto A Arte de Bordar pelo Brasil – edição 01, Pronac 230655, é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91) – Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil: União e Reconstrução, e conta com o patrocínio da empresa MAHLE.

Quem é Fernanda Nadal?

A artista Fernanda Nadal, atua desde 2004 no segmento, criando e ensinando a arte de bordar em pedrarias, por meio de projetos criativos que envolvem o universo da arte visual.

Já formou alunas em todo o Brasil, além de realizar formações presenciais e online em nove países, como Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, Inglaterra, Suécia, Austrália e Portugal, com workshops e cursos.

Fernanda é idealizadora e professora do projeto social Bordado com Amor e criadora do Clube de Bordado em Pedraria FN, primeiro clube de assinatura nesta área na América Latina.

Em 2019, em Ponta Grossa/PR, formou mais de 30 mulheres, muitas das quais foram inseridas no mercado de trabalho em menos de 60 dias, após o curso.

Em 2021, foi convidada para participar da Exposição “A Arte da Moda”, ao lado de nomes como Dior e Chanel, no Farol Santander, em São Paulo.

Entre 2022 e 2023, motivada pelo resultado que obteve em 2019, Fernanda decidiu inserir a proposta na Lei Federal de Incentivo à Cultura, e desde então, já capacitou mais de 400 mulheres através do curso de bordado em pedraria, nas cidades de Montenegro/RS, João Monlevade/MG, Campinas/SP e Indaiatuba/SP, possibilitando assim que se qualificassem para o mercado de trabalho local.

Serviço:

Mostra final dos trabalhos produzidos durante o projeto A Arte de Bordar pelo Brasil, em Mogi Guaçu

Data: 6 de julho

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Municipal José Fantinato – Avenida dos Trabalhadores, 2.651 – Jardim Camargo, em Mogi Guaçu