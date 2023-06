Botão Guardião é lançado para mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade social

O Botão Guardião foi lançado na semana passada para as mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade social e vitimados por violência doméstica e que possuem medidas protetivas. A apresentação ocorreu durante a posse da nova diretoria do Comdim (Conselho Municipal de Defesa da Mulher) e do evento Junho Violeta, que ocorreram respectivamente na quinta e sexta-feira.

O Botão Guardião está inserido no Programa Segurança Cidadã que é regulamentado pela Lei Municipal n° 6.250 e que foi promulgado pelo prefeito Toninho Bellini em abril. Trata-se de um aplicativo de smartphones que possui localização GPS e que quando acionado em virtude de perigo iminente é capaz de transmitir informações para o COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil Municipal o local exato da vítima para que seja prontamente acionado e enviado até o local uma viatura da corporação.

O fornecimento do software se dará através de indicação do Poder Judiciário e da Secretaria de Segurança Pública Estadual no ato da aplicação das medidas protetivas contra os agressores. “O Botão Guardião possui duas principais funções: a de oferecer mais segurança à vítima e se funcionar como fator inibidor para os agressores. Nossa corporação já foi devidamente treinada e está pronta para atuar com essa nova tecnologia”, destacou o prefeito Toninho Bellini.

Tendo como intuito intensificar as ações de prevenção à violência e também o acompanhamento e atendimento das vítimas, em setembro de 2021 também foi instituída no município a “Ronda Guardiã Maria da Penha”, voltada para o atendimento prioritário das ocorrências envolvendo mulheres e idosos. Duas viaturas serão adquiridas através de convênio com o Governo Federal e possuirão identificação própria. As guarnições contarão sempre com componente do sexo feminino e todos terão treinamento específico para atuarem junto a esse público alvo. O processo de compra dos veículos já está em fase final e em breve as viaturas serão entregues.

Adesão

A adesão ao Botão Guardião para mulheres com medidas protetivas será através do CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher), que está situado à Rua Ribeiro de Barros, nº 62, Centro (em frente ao Parque Juca Mulato). O telefone para contato é o (19) 3843.2148.

Já para os idosos, ocorre por meio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) que está localizado na Rua Francisco Glicério, n° 494, Centro. Os telefones para contato são (19) 3863.8111, 99914.0689 e 98101.4771.