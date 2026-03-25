Boteco da APAE de Pedreira acontece no dia 11 de abril com música e gastronomia

Evento beneficente contará com mais de 20 tipos de petiscos e atrações musicais ao vivo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira promove no sábado, dia 11 de abril, mais uma edição do tradicional Boteco da APAE. O evento será realizado a partir das 17h, no Centro Comunitário da cidade.

Os convites já estão à venda por R$ 80, com direito a mais de 20 tipos de petiscos à vontade. As bebidas serão cobradas à parte. Crianças de até 12 anos não pagam.

A programação contará com música ao vivo, incluindo apresentações de forró com a Banda Maria Lua e shows com Felipinhu e Banda Pingado, além da presença de passistas, garantindo um ambiente de confraternização e entretenimento para o público.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da APAE, em pontos comerciais da cidade e também com voluntários. A entidade destaca que o evento é uma importante ação solidária para arrecadação de recursos, que serão destinados à manutenção dos serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Reconhecida pela qualidade no atendimento, a APAE de Pedreira possui certificação ISO 9001 desde 2014, reforçando o compromisso com a excelência e a inclusão social.

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