Botucatu recebe o projeto Das Letras – Estantes Literárias

A Associação Fraternal Pelicano será a instituição beneficiada com a entrega da estante no dia 12 de dezembro

O projeto Das Letras – Estantes Literárias, criado para democratizar o acesso à leitura, chega a Botucatu no dia 12 de dezembro. O objetivo é estimular o hábito de ler, disseminando sua importância no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento. Das Letras vai beneficiar a AFRAPE (Associação Fraternal Pelicano) com livros novos (150 exemplares, inclusive atuais, e alguns em braile) e audiobook e tablet. A ação também inclui uma contação de história e seguirá todos os protocolos de segurança vigentes no município e de acessibilidade à PCD (Pessoa com Deficiência).

A partir de sua proposta, que é promover a circulação dos livros na comunidade, o projeto incentiva a doação de exemplares usados, criando um vínculo entre a própria comunidade, que pode alimentar a estante com os volumes que não estão sendo aproveitados. Para isso basta enviar os livros à própria Associação ou entrar em contato com o projeto via site (www.dasletras.com.br) e/ou Direct do Instagram (@dasletrasestantesliterarias). “O projeto nasceu para estimular o hábito de ler, de oportunizar a doação de livros usados e de aguçar o mistério e o conhecimento dos usuários”, pontua Ana Paula dos Santos, da Villa 7 Produções Culturais.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura com realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, Das Letras – Estantes Literárias é produzido pela Villa 7 Produções Culturais. Em Botucatu, a ação é patrocinada pela Rede Confiança Supermercados.

SOBRE REDE CONFIANÇA DE SUPERMERCADOS

A exemplo de outras empresas bem-sucedidas, a história da Rede Confiança de Supermercados começou há 38 anos com muita vontade de trabalhar, crescer e inovar. Hoje, é uma das redes de supermercado mais conceituadas e respeitadas do País, fruto dos desafios e superações protagonizados pelos seus fundadores: a família Zogheib.

O crescimento da rede sempre andou em paralelo com o desenvolvimento de projetos socioambientais, beneficiando entidades assistenciais, colaboradores e meio ambiente, além de auxiliar eventos beneficentes, instituições sociais e entidades filantrópicas. Atualmente, a rede conta com 14 lojas estrategicamente localizadas em Bauru, Marília, Jaú, Pederneiras, Botucatu e Sorocaba.

SOBRE A ASSOCIÇÃO FRATERNAL PELICANO

A AFRAPE (Associação Fraternal Pelicano) é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter beneficente, educativo, cultural, esportivo e de assistência social, fundada em 30 de setembro de 2002, na cidade de Botucatu.

Tem como finalidade o planejamento e execução de programas de Educação, Profissionalização e Cultural direcionados a crianças, adolescentes, jovens, adultos e a família. Com sede própria na Vila Ferroviária, direciona o atendimento, preferencialmente, aos moradores da zona norte de Botucatu com renda familiar até 3 salários mínimos.

SOBRE A VILLA 7 CULTURA

Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

SOBRE A AH7 GESTÃO CULTURAL

A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

SERVIÇO

‘Das Letras – Estantes Literárias’ em Botucatu (SP)

Data e hora: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, às 14h30

Local: AFRAPE – Associação Fraternal Pelicano

Endereço: Rua Donato Di Credo, 796 – Vila Ferroviária

Botucatu (SP)

Classificação livre

Evento gratuito

Acessibilidade física, auditiva e visual