Bragança Paulista ocupa quinto lugar nacional em ranking de cidades sustentáveis

Bragança Paulista, localizada na Serra da Mantiqueira, ocupa o quinto lugar no ranking de cidades sustentáveis. Esta classificação, resultado de estudo da Bright Cities, plataforma de diagnósticos e roteiros de soluções, foi obtida dentre 319 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes (IBGE, 2022). “Este é o resultado do empenho e compromisso da administração pública com o desenvolvimento do município”, destacou o deputado Edmir Chedid (União).

De acordo com o parlamentar, responsável por garantir mais recursos aos programas e projetos da prefeitura, assim como investimentos a entidades do terceiro setor, a classificação demonstra ainda a seriedade do Plano de Governo adotado pela gestão pública municipal. “Aliás, esta sempre foi a proposta de trabalho do saudoso prefeito Jesus Chedid e do atual prefeito Amauri Sodré; uma proposta que deverá ter continuidade para não perdermos o que já conquistamos”, disse.

Edmir Chedid explicou que Bragança Paulista está em quinto lugar na classificação dentre os municípios da região Sudeste – o estudo apresenta as cinco primeiras classificadas de cada região do país. “Em relação ao Brasil, também nos mantivemos em quinto lugar dentre os 319 municípios deste estudo. Uma posição muito importante à frente de São José dos Campos e Botucatu, no Estado de São Paulo, e também à frente de Vitória e Curitiba, por exemplo”, acrescentou.

Uma Cidade Sustentável é justamente aquela que consegue equilibrar seu crescimento econômico com as necessidades identificadas entre seus cidadãos, adotando práticas que promovam o uso eficiente dos recursos, sejam eles ambientais, financeiros ou humanos, sem comprometer o futuro. “Para atingir o objetivo, são necessários sistemas de avaliação e monitoramento que auxiliam no direcionamento de políticas públicas e de investimentos públicos”, garantiu.

Imagem: Município ocupa quinto lugar no ranking.

Para ter acesso ao ranking, clique aqui.

Ranking

O Ranking de Cidades Sustentáveis da Bright Cities teve sua primeira edição em 2023, se consolidando como o primeiro no país a utilizar exclusivamente os indicadores da norma ISO como referência de comparação entre todas as cidades, considerando seu desempenho em 40 indicadores – a Norma ISO 37120 oferece uma estrutura padronizada e reconhecida internacionalmente que pode ser adotada pelos municípios que estão no caminho da sustentabilidade.

“Na prática, esse ranking busca não apenas reconhecer positivamente os municípios que são referência nacional, mas também fornece uma ferramenta que possibilita entender e avaliar o progresso dos municípios brasileiros em direção a um futuro mais sustentável e inteligente. Sinto-me honrado e orgulhoso em ter participado ativamente deste processo que colocou Bragança Paulista como referência em todo o país”, finalizou o deputado Edmir Chedid.