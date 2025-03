TELEFONE 153 DA GUARDA MUNICIPAL ESTÁ TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL

A Guarda Municipal de Jaguariúna informa que o telefone 153, destinado a urgências e emergências, encontra-se temporariamente indisponível.

Para garantir a continuidade do atendimento, pedimos que, em caso de necessidade, entrem em contato com a Guarda Municipal pelo seguinte número alternativo:

(19) 9.1000-2303

Estamos trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível. Contamos com a compreensão de todos.