Brasileiros acreditam que pequenos negócios e empreendedores são cruciais para a recuperação econômica do país

Segundo dados do Visual GPS divulgados pela iStock da Getty Images, 98% dos brasileiros acreditam que os pequenos negócios são necessários para a saúde da economia

Apesar de os pequenos negócios constituírem a maioria das oportunidades de emprego e negócios no Brasil, eles foram fortemente impactados pela pandemia do COVID-19. Sem ajuda da administração atual, as pequenas empresas tiveram que se sustentar para se manter durante o bloqueio do país e hoje continuam sofrendo os estragos da recessão.

De acordo com o Visual GPS, pesquisa feita pela líder global do setor iStock, revelou como ajustar as percepções de pequenas empresas por meio de imagens pode ajudar a economia brasileira a se adaptar às mudanças provocadas pela pandemia à medida que saem dela. A pesquisa mostrou que, com 98% dos brasileiros acreditam que as pequenas empresas são necessárias para a saúde da economia. A representação contínua de pequenas empresas, especialmente em meio a situações como a pandemia, manterá esses negócios cruciais em mente à medida que a economia brasileira tenta reparar-se de sua recessão.

iStock, líder em comunicação visual acessível para as comunidades criativa, empreendedora, estudantil e SMB, por meio de dados de pesquisa, mostrou um aumento de 2020 para 2021, em palavras-chave como “consumidor” (+23%), “compras” (+62%) , e “vacinação” (+112%). Esses resultados refletem o interesse das empresas desencadeado pela necessidade de uma reativação econômica e alimentado pelo sentimento do consumidor brasileiro, onde 57% deles estão se sentindo financeiramente otimistas em relação aos próximos 12-18 meses.

Tecnologia e inovação, a chave para enfrentar a crise

Para superar os desafios da recessão, a pesquisa Visual GPS da iStock indicou que os pequenos negócios devem alavancar o aumento do uso da tecnologia no Brasil. Antes da pandemia, o Brasil ficou entre os três primeiros na lista de países que passam mais tempo online todos os dias, o que ajudou muitas pequenas empresas a lidar com o fechamento, enquanto lutavam para recuperar as vendas perdidas devido aos bloqueios.

Graças ao aumento do interesse em ficar online, muitas pequenas empresas conseguiram expandir sua base de clientes devido à integração de diferentes aplicativos, como delivery ou adesão às mídias sociais. Como os brasileiros usam seus telefones cada vez mais, as pequenas empresas devem buscar imagens e vídeos que se adaptem a esse novo cenário e reconhecer como a tecnologia é representada em seus visuais.

Os dados revelaram que 83% dos proprietários de pequenas empresas se sentem empoderados por toda a tecnologia disponível e 91% dos brasileiros estão usando o celular mais do que nunca como forma de fazer transações e pagar por coisas. Os dados de busca da iStock mostraram um aumento em termos de busca como “pessoa celular” (+46%) e “Whatsapp” (+80%).

“Pequenas empresas e empreendedores tornaram-se cada vez mais parte integrante da economia do Brasil, especialmente durante a pandemia; ainda assim, são também os mais impactados negativamente por seus efeitos. Mostrar as maneiras pelas quais eles apoiam e beneficiam suas comunidades, bem como estão inovando para acompanhar a evolução da tecnologia, é mais importante agora do que nunca”, afirmou Tristen Norman, Head of Creative Insights da iStock e Getty Images nas Américas. “Uma maior representação da tecnologia em visuais de pequenas empresas pode demonstrar o reconhecimento de que o impacto das vendas digitais é fundamental para o sucesso das pequenas empresas – que precisam continuar a se adaptar a essas práticas para liderar o crescimento e o sucesso.”

Com mais da metade dos brasileiros dizendo que a tecnologia personalizada traz prazer e conveniência para suas vidas, parece que as pequenas empresas devem contar com tecnologia e inovação para lidar com os desafios impulsionados pela pandemia. No futuro, as representações de tecnologia, comércio eletrônico, smartphones e internet por meio de inovação e comunicação visual parecem uma saída. Em um cenário mais amplo, isso será fundamental para um impacto maior na recuperação econômica de todo o país, onde todos os brasileiros podem ser potencialmente beneficiados.