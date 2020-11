Briga entre irmãos no Ypê I acaba em ocorrência

A PM – Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de agressão terça-feira, 24, no Jardim Ypê I. O solicitante, que também era vítima, relatou que seu irmão tinha o agredido e o ameaçado com a arma de fogo, que pertencia ao agressor.

No local, a equipe se deparou com a vítima na rua, defronte ao numeral da ocorrência, sendo que ele nos relatou que seu irmão estava no interior da residência com uma arma de fogo e confirmou ter sofrido ameaça e agressão por parte dele.

Desse modo, os policiais adentraram a residência, onde encontraram e abordaram o agressor. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, entretanto, na vistoria da residência foi encontrada a arma de fogo, um revólver, debaixo do colchão que, segundo a vítima, pertencia ao seu irmão.

Todavia, o filho da vítima que é menor de idade afirmou ser dele a arma e que a cama na qual foi encontrado o objeto pertence a ele. Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária para apresentação e registro da ocorrência. Foi apreendido o revólver e elaborada a ocorrência de posse irregular de arma de fogo. Todos foram liberados posteriormente.